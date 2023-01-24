«Экстренные ситуации»: Ольга Орлова рассказала о проблемах с малышом при родах

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Знаменитая певица опасается, что малыш может не появиться на свет без помощи медиков.

Бывшая солистка группы «Блестящие» в свои 45 лет готовится стать мамой во второй раз и секретничает с поклонниками о скором материнстве в своих социальных сетях. Недавно артистку спросили о ее отношении к домашним родам.

Орлова призналась подписчикам, что роды без врачей могут быть опасными. По ее словам, во время появления малыша на свет у матери могут случиться проблемы, которые без медиков решить сложно

«Я считаю, что в больнице есть все возможности, чтобы в экстренных ситуациях оказать квалифицированную помощь», - ответила певица пользователям сети.

Примечательно, что общественность неоднозначно отнеслась к беременности Орловой в столь позднем возрасте. Знаменитость сразу заявила, что вынашивать малыша будет сама, однако недоброжелатели не поверили ей и начали пускать слухи о накладном животе и ложной беременности.

Первого ребенка Орлова родила в 2001, когда ей было 24 года. Отцом сына Артема стал предприниматель Олег Карманов, однако после четырех лет брака в 2004 году пара рассталась. Сейчас артистка ждет девочку от предпринимателя по имени Валерий. С экс-супругом Орлова сохранила дружеские отношения, они совместно принимают решения о воспитании общего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, каким способом собирается рожать Ольга Орлова.