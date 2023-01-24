Тренер развенчала мифы об увеличении груди с помощью специальных упражнений

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Некоторые женщины верят в чудо и проводят по несколько часов в спортзале, качая грудные мышцы. Но ничего общего, кроме расположения в теле, эти мышцы с грудью не имеют.

Многие женщины слепо верят в то, что определенные упражнение в фитнес-зале помогут им увеличить грудь. Но подобные заявление не что иное, как миф. Подробнее об этом тренер Анастасия Юркова рассказала в беседе с порталом Газета.ру.

По ее словам, грудные мышцы, на которые воздействуют упражнениями, и сама грудь, то есть молочные железы, никак не связаны между собой. Они лишь располагаются в одной части тела, но имеют разные функции.

«Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой и ее функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей и никакого движения не совершают, так как это не мышца», — объяснила Анастасия Юркова.

Она также отметила, что молочная железа состоит из жировой и соединительной ткани, поэтому уменьшается, если женщина худеет.

Аналогичная ситуация с животом, который может иметь жировой валик и «прятать» хорошо развитые мышцы пресса. Поэтому важно контролировать свою жировую массу.

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