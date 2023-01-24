Тошнит от Зеленского: в зоопарке Берлина появилось объявление про леопардов
В зоопарке Берлина появилось объявление про уставших от Зеленского леопардов
Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken
Немецких животных утомило украинское давление. Однако разговор явно не про кошачьих.
В Зоопарке Берлина появилось объявление для посетителей, которое просит людей не кормить леопардов пустыми разговорами президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию в своем Telegram-канале опубликовал журналист Армен Гаспарян.
«В Зоопарке Берлина появилось объявление: «Убедительная просьба не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского. Животное может стошнить!» - процитировал он читателей.
В зоопарке Берлина появилось обращение к посетителям.
Скорее всего на подобные меры держателей немецкого зоопарка толкнули новости о возможных поставках Киеву танков Leopard производства Германии. Примечательно, что «посылку» обещала Украине Польша, но Берлин до сих пор не дал разрешение на передачу своих танков Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard.