Тошнит от Зеленского: в зоопарке Берлина появилось объявление про леопардов

В зоопарке Берлина появилось объявление про уставших от Зеленского леопардов

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

Немецких животных утомило украинское давление. Однако разговор явно не про кошачьих.

В Зоопарке Берлина появилось объявление для посетителей, которое просит людей не кормить леопардов пустыми разговорами президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию в своем Telegram-канале опубликовал журналист Армен Гаспарян.

«В Зоопарке Берлина появилось объявление: «Убедительная просьба не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского. Животное может стошнить!» - процитировал он читателей.

В зоопарке Берлина появилось обращение к посетителям. Фото: Telegram / ГАСПАРЯН

Скорее всего на подобные меры держателей немецкого зоопарка толкнули новости о возможных поставках Киеву танков Leopard производства Германии. Примечательно, что «посылку» обещала Украине Польша, но Берлин до сих пор не дал разрешение на передачу своих танков Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard.