Мама впавшего в кому Романа Костомарова рассказала о его состоянии

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

СМИ активно сообщают, что знаменитый российский фигурист пришел в сознание. Эти сообщения прокомментировала его мама Валентина Николаевна.

Фигурист Роман Костомаров все еще находится в коме, несмотря на сообщения в СМИ. Об этом 5-tv.ru сообщила мама спортсмена Валентина Николаевна.

«Ну пока никаких новостей, Оксана (Домнина, жена фигуриста — Прим. ред.) к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», — рассказала мама Романа Костомарова.

Другой информацией располагает прославленный тренер Татьяна Тарасова. Она сообщила РИА Новости, что фигуриста отключили от аппарата ЭКМО. Пока в палату к нему не пускают, но его супруге Оксане — бронзовому призеру Олимпийских игр 2010 года — удалось прорваться к мужу.

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Новости о том, что звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров впал в кому, появились 12 января. Перед этим он попал в реанимацию с пневмонией — у 45-летнего фигуриста начался сепсис в легких, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ, состояние было тяжелым.

Татьяна Тарасова двумя днями ранее рассказала, что перед госпитализацией олимпийский чемпион на протяжении недели катался с высокой температурой. В том числе на открытом катке в Ногинке при морозе в почти 30 градусов. При встрече с тренером спортсмен кашлял.

При этом Татьяна Тарасова не согласилась с тем, что причиной резкого ухудшения состояния Романа Костомарова могло стать переохлаждение. Ведь все фигуристы привычны к холоду. С этим мнением согласна актриса Мария Аниканова, которая давно дружит со спортсменом. Она выдвинула свою версию произошедшего.