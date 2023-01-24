Психолог Котова: для игры с младенцем лучше выбирать предметы с разными характеристиками

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

Все родители мечтают о том, чтобы ребенок вырос умным и сообразительным. Как на это могут повлиять обычные игрушки?

Младенец очень рано начинает различать предметы по признакам. Исследования доказали, что некоторые варианты мышления доступны детям от месяца до полутора лет.

«Малышам старше одного года давали наборы игрушек, где были машинка, грузовик, трактор, фигурки тигра, мыши, волка. Если дети понимали, какие признаки стоят за общей категорией, то прикасались сначала к предметам одного ряда — к машинке, грузовику, трактору, а уж потом переходили к животным», — рассказала кандидат психологических наук Татьяна Котова «Российской газете».

Она посоветовала для игр с ребенком выбирать предметы с разными характеристиками. Малыши с интересом воспринимают хорошо организованные узоры и особенно контрастные круги.

«Допустим, возьмите игрушечный барабан и фигурку кошки, потом добавьте к этому дудочку и мягкую игрушку в виде собачки. Старайтесь сделать так, чтобы ребенок понял, каким самым важным признаком игрушки отличаются одна от другой — издают звуки, у них есть колеса и они могут двигаться, у игрушки есть хвост и четыре лапы», — посоветовала Татьяна Котова.

Также она напомнила, что важно проговаривать все вслух, называя игрушки своими именами — ребенок способен понимать речь через четыре месяца после рождения.

«И главное, показывайте ребенку в окружающем мире то, что вам самим нравится наблюдать, делитесь тем, к чему относитесь с любопытством и радостью. Тогда вы будете непременно в контакте с ребенком», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, как не испортить жизнь ребенку во время кризиса трех лет.