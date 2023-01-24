У ВСУ остался единственный подход к Артемовску

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В стратегически важном городе продолжаются тяжелые бои, а вероятность того, что российские силы окончательно окружат его, растет.

Вооруженные силы России наступают на Артемовск, чтобы окончательно выбить врага. По информации украинских ресурсов, ВСУ оказались практически полностью отрезаны от города: у националистов остался лишь один путь к Артемовску. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (солдатам ВСУ — Прим.ред.) относительно безопасно попасть в Артемовск», — сообщил Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

Глава ДНР уточнил, что в самом городе развернулись тяжелейшие бои. Украинские формирования регулярно перебрасывают на линию соприкосновения дополнительные войска и оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ несут огромные потери, пытаясь сдержать российское наступление. При этом США рекомендовали Киеву оставить Артемовск и подготовить атаку на юге.