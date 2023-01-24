Копия Киркорова: Павел Воля натянул колготки на все тело и отхлестал фанатов букетом

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Резидент Comedy Club напомнил сразу о двух скандалах с участием поп-короля отечественной эстрады. Оба произошли в Казахстане в ноябре прошлого года.

Российский комик Павел Воля спародировал поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в одном из выпусков Comedy Club. Видео с юмористом — облаченным в колготки на все тело, яркую жилетку и шляпу — завирусилось в сети.

Перед появлением Воли на сцене танцевали двое мужчин и четыре девушки. Комик внезапно появился перед зрителями из-за спин танцоров, бесцеремонно их растолкав. После этого он около десяти секунд танцевал под песню Филиппа Киркорова «В саду эдемовом», а затем направился в зал.

У сцены артиста встретил якобы почитатель таланта с букетом красных роз. Воля принял цветы, а затем отхлестал ими же дарителя. Гуляя по залу, Павел «поколотил» букетом и других фанатов в зале.

Запоминающаяся поездка Киркорова в Казахстан

Своим выступлением юморист напомнил сразу о двух громких скандалах с участием российского поп-короля. В ноябре 2022 года Филипп Киркоров вышел на сцену к зрителям в полупрозрачном боди, яркой жилетке и шляпе в Алма-Ате, напоминает сайт KP.RU. Свой наряд певец объяснил розыгрышем — якобы команда спрятала его шорты, а ему ничего не оставалось, как выйти на сцену в полуголом виде.

Филипп Киркоров вышел исполнять одну из песен в этом наряде на концерте в Казахстане. Фото: TikTok / gulzara_mergiyazova

Второй скандал с участием Филиппа Киркорова тоже произошел в Казахстане в ноябре. Тогда в сети появилось видео, на котором народный артист РФ спустился со сцены и ударил человека в зале букетом алых роз. Позже менеджер певца Екатерина Успенская сообщила, что удар пришелся по человеку из команды знаменитости. Тем самым Киркоров дал охраннику понять, что не нужно запрещать поклонникам подходить к сцене и обижать их за такое желание.

Стоит отметить, что российские знаменитости в первом скандале встали на сторону Филиппа Киркорова. Так, стилист Влад Лисовец и музыкальный критик Сергей Соседов заявили, что не видят ничего плохого в «голом» наряде. А певица Лолита вообще сказала, что поп-король одолжил комбинезон у нее — она ранее выступала в очень похожем.