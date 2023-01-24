Доигрались: Эрдоган обвинил Швецию в оскорблении мусульман и пригрозил последствиями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме.

Акция с сожжением Корана в Стокгольме может лишить Швецию перспектив вступления в НАТО. Президент Турции ясно дал понять: Анкара будет и дальше блокировать шведскую заявку на попадание в альянс. Произошедшее Реджеп Тайип Эрдоган назвал позором. И обвинил Стокгольм в том, что там поддерживают экстремистов.

«Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований. Безобразный поступок в Швеции является оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно для мусульман. Те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, не могут больше ожидать от нас одобрения своих заявлений о членстве в НАТО», — подчеркивал Реджеп Тайип Эрдоган.

И даже в Госдепартаменте сша не исключили, что сожжение Корана в Швеции было провокацией, — с целью затруднить расширение НАТО.