Лавров прибыл с рабочим визитом в Эсватини: главное

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Эта поездка стала первой в истории двусторонних отношений РФ и отдаленного государства.

Министр иностранных дел России прибыл на переговоры в королевство Эсватини. Рабочий визит стал первым в истории двусторонних отношений. Королевство является одним из самых маленьких государств на африканском континенте. У трапа Сергея Лаврова встречал принц Эсватини, одетый в национальный костюм.

Ну а первой остановкой Сергея Лаврова в рамках африканского турне стала ЮАР. Там он встретился с главой МИД и президентом республики. Лавров отметил, что Москва ценит позицию ЮАР по ситуации на Украине, а также поделился с руководством африканского государства опасениями в связи с попытками США и всего «коллективного Запада» втянуть африканский континент в антироссийскую кампанию.