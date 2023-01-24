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Жена Влада Топалова рассказала поклонникам, что хочет дать своим детям все самое лучшее, и всегда во всем старается им угодить.

Телеведущая Регина Тодоренко улетела из России. Знаменитость уточнила, что сделала это ради своего сына Михаила, и теперь чувствует себя плохой матерью. Подробности она рассказала подписчикам в своем личном блоге.

«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я — плохая мать. Мне сложно говорить детям „нет“. Все время хочется им угодить, чтобы видеть на лице улыбку. Хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу! Но я же понимаю, что в такие моменты во мне говорят мои комплексы», — написала Региона Тодоренко.

После этого телеведущая рассказала, что несколько недель назад к ней с необычной просьбой обратился старший сын Михаил. Четырехлетний малыш сказал, что очень скучает по своей подруге Эмили и хочет с ней встретиться. Эмили — это трехлетняя дочь блогера Марины Могилко, живущей в США.

«Чтобы вы понимали: они уже год присылают друг другу видео. Недавно Мишка признался ей в любви. Конечно, мое материнское сердечко екнуло!» — объяснила просьбу сына Тодоренко.

Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko Фото: Instagram* / reginatodorenko

Регина посетовала, что перелеты в США «очень тяжелые». Во-первых, в воздухе нужно находиться около 25 часов. Во-вторых, лететь ей придется с двумя маленькими детьми. В-третьих, билеты стоят около 50 тысяч долларов.

«Но для мамы нет ничего невозможного! Ох… Я — просто тряпка!» — подбодрила и тут же расстроила себя телеведущая.

Поле небольшой викторины с подписчиками Регина Тодоренко призналась, что купила авиабилеты. Однако не в США, а ближе к России. Она договорилась встретиться с Мариной Могилко и ее дочерью Эмили на «нейтральной территории». Телеведущая добавила, что не могла оставить младшего сына Мирослава мужу Владу Топалову и улететь в США. Полугодовалый малыш находится на грудном вскармливании, поэтому не может надолго разлучаться с мамой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко рассказала о «больших проблемах» в семейной жизни с Владом Топаловым.

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