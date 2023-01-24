Боевая немощь: США подорвали свой военный потенциал, отдав оружие Украине

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Американские оборонные компании не успевают производить новое вооружение.

Конфликт на Украине серьезно подорвал военный потенциал Соединенных Штатов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на исследование западных военных экспертов. По их словам, США оказались не способны вести затяжной конфликт. Запасы оружия упали до рекордно низкого уровня. А военно-промышленные компании просто не успевают производить новую технику и боеприпасы. Эксперты подчеркнули: в случае войны с серьезным противником США попросту не справятся с поставками вооружения.

«Согласно новому исследованию, война на Украине выявила широко распространенные проблемы в американской военной промышленности, которые могут подорвать способность американских вооруженных сил вести затяжную войну против Китая», — сказано в статье.

Авторы The Wall Street Journal подчеркивают, что ситуация в Незалежной ухудшила военный потенциал США. Отмечается — «запасы оружия падают до низкого уровня, а оборонные компании не имеют возможности быстро их пополнять». Основой для заметки стал отчет Сета Джонсона, старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований.

Он смоделировал ситуацию, согласно которой США вступает в войну с Китаем за Тайвань. По расчетам эксперта, высокоточных ракет хватит на неделю активных боевых действий. Количество комплексов Javelin, отправленных на Украину с августа прошлого года, равно примерно семи годам производства. А количество поставленных киевскому режиму комплексов Stinger примерно равно количеству систем, экспортированных из США за последние 20 лет.

«Интенсивность поставок оружия на Украину выявила проблемы, с которыми может столкнуться промышленная база США. Например, только за август на Украину было отправлено столько ракет Javelin, сколько производится за семь лет. И столько же зенитных комплексов Stinger, сколько экспортировано за границу за последние 20 лет. Отправка Киеву более миллиона патронов также истощила собственные запасы американских вооруженных сил», — говорится в материале.

Авторы исследования подсчитали: в случае интенсивных боевых действий, запасы дальнобойных ракет у армии США закончатся менее, чем за неделю. А чтобы произвести достаточное количество боеприпасов, военным заводам теперь могут потребоваться годы.