Во Владивостоке задержали поджигателя машин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

Из мести он сжег автомобиль, но пламя перекинулось на еще одну машину.

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей.

Сделал он это предположительно из мести. Пришел на стоянку, облил машину своего недруга бензином и поднес зажигалку.

Пламя, однако, перекинулось еще и на припаркованный рядом микроавтобус. В результате оба авто сгорели.

Ущерб от действий поджигателя составил порядка восьмисот тысяч рублей.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.