Во Владивостоке задержали поджигателя машин
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru
Из мести он сжег автомобиль, но пламя перекинулось на еще одну машину.
Во Владивостоке полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей.
Сделал он это предположительно из мести. Пришел на стоянку, облил машину своего недруга бензином и поднес зажигалку.
Пламя, однако, перекинулось еще и на припаркованный рядом микроавтобус. В результате оба авто сгорели.
Ущерб от действий поджигателя составил порядка восьмисот тысяч рублей.
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.