В Тюмени перевернулась карета скорой помощи

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В ДТП пострадали врач и фельдшер, пациенту отправили другую бригаду.

В Тюмени врачам, которые спешили на срочный вызов, самим потребовалась помощь!

В реанимобиль с включенными спецсигналами врезался кроссовер. От удара скорая перевернулась. Травмы получили врач и фельдшер.

Им помогли коллеги, которые случайно проезжали мимо. Пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

А к пациенту, который дожидался врачей с острым коронарным синдромом, отправили другую бригаду медиков.