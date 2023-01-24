Наводи! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв», военнослужащих инженерных войск, и расчетов 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

Танковые экипажи быстро осваивают современную технику, действуют смело и умело, проявляя героизм, мужество и отвагу. Боевую работу по позициям противника ведут и другие боевые машины, применяя метод «танковой карусели». Военнослужащие танковой роты, проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности. Огонь по целям корректировался с «беспилотников», которые фиксировали точность поражения объектов ВСУ.

Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.



В ходе выполнения огневых задач расчетом, по данным разведки была обнаружена позиция, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-мм самоходных артиллерийских установок цель была уничтожена. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме.