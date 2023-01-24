Герасимов назвал стремление Швеции и Финляндии в НАТО угрозой безопасности РФ 

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Начальник Генштаба рассказал о стратегическом плане строительства и развития вооруженных сил России.

Стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также использование Западом Украины в качестве инструмента гибридной войны с Россией — главные угрозы безопасности РФ. Поэтому разработка плана строительства и развития Вооруженных сил (ВС) страны ведется в соответствии с этими факторами риска. Об этом в интервью aif.ru рассказал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

По его словам, план строительства и развития ВС РФ — это комплексный документ, в котором предусмотрены шаги по реализации перспективных направлений развития армии и укрепления государственной обороны. Он утверждается президентом Владимиром Путиным, при этом в новых обстоятельствах допустимы и корректировки документа. Поводом могут стать вновь возникшие угрозы безопасности России.

«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — подчеркнул Герасимов.

Как отметил глава Генштаба, высшее руководство уже поставило задачу внести актуальные изменения в план, а Владимир Путин одобрил инициативу на заседании Коллегии Министерства обороны. Корректировки, добавил Герасимов, подразумевают создание Московского и Ленинградского военных округов, а также формирование трех мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях и армейского корпуса в Карелии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат резервистам, призванным в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации.