Липецкая шансонье воссоединилась с дочкой, отданной на усыновление 17 лет назад

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Певица Оксана Иванова лишилась грудного ребенка по решению органов опеки. Спустя годы она так и не нашла покоя и задалась целью найти свою девочку.

Исполнительница шансона из города Елец Липецкой области Оксана Иванова встретилась с дочерью после 17 лет разлуки в студии Андрея Малахова. Год назад женщина обратилась к продюсерам шоу со своим горем, призналась, что лишилась ребенка. После анонимного обращения органы опеки забрали малышку и вскоре пристроили в приемную семью. Авторы передачи смогли разыскать повзрослевшую наследницу артистки.

Оксана Иванова рассказала, что забеременела совсем юной, после рождения дочери жизнь стала совсем трудной, денег катастрофически не хватало, порой нечего было есть. Кто-то из знакомых молодой мамы, очевидно, рассказал о ситуации сотрудникам опеки. По словам Ивановой, ребенка у нее отняли прямо от груди, сначала на год, в родительских правах ограничили, но не лишили.

Исполнительница шансона из Ельца Оксана Иванова. Фото: ВКонтакте / Оксана Иванова (Шансонье)

Девочку увезли в липецкий дом малютки, обещали вернуть маме, когда она решит финансовые проблемы. Певица сказала, что регулярно навещала дочь, но однажды приехав узнала — прав она теперь лишена, а ее крошку уже удочерили. Команда Малахова в своих поисках обратила внимание на девушку из Липецка, выросшую в приемной семье.

Дату рождения и имя новые мама с отцом ей изменили, но тест ДНК подтвердил догадки — это и есть дочь Оксаны Ивановой. Сама же девушка со сложной судьбой даже не предполагала, что родители взяли ее из приюта. Впервые дочь встретилась с рыдающей от горькой радости родной мамой в студии телешоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал драматическую семейную историю телеведущей Анны Казючиц. Она стала участницей передачи, посвященной поиску родственников, и обрела сестру прямо в эфире благодаря тесту ДНК.