Жена Игоря Николаева переживала за его развод с Наташей Королевой: «Я плакала!»

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Когда «Дельфин и русалка» расставались, нынешней супруге композитора было 19 лет, и она еще не знала, какой сюрприз уготовила судьба.

Певица Юлия Проскурякова, жена народного артиста РФ Игоря Николаева, призналась: когда в 90-х он разводился с Наташей Королевой, она очень переживала. Исполнительнице было тогда 19 лет, как и многие россияне, она активно следила за жизнью знаменитой пары и расстроилась, узнав о расставании.

Она еще не знала, что однажды сама станет женой композитора. В 2008 году Проскурякова приняла участие в творческом вечере Игоря Николаева, тогда и состоялось знакомство. В 2010-м пара сыграла свадьбу, а в 2015-м Юлия родила возлюбленному дочь Веронику.

«Я тоже плакала! Правда, мне тогда было чуть меньше лет», — с улыбкой заявила Проскурякова в эфире ток-шоу на федеральном канале, в котором обсуждался громкий звездный развод.

Игорь Николаев и Наташа Королева. Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Наташа Королева была начинающей певицей, когда познакомилась с Николаевым. Их романтический и творческий дуэт сделал ее знаменитой, но счастья на долгие годы не получилось. Как признавалась сама заслуженная артистка РФ, разрыв дался ей непросто. Исполнительница даже обращалась к астрологу — не теряла надежды сохранить брак.

Гадалка, по словам Королевой, ничего вдохновляющего не сказала. Певица отмечала, что многие предсказания сбылись, и ей ничего не осталось кроме как отпустить супруга. Она вышла за него в 1992 году, в 2001-м брак распался, но вскоре появилась новая любовь. Спустя два года артистка уже шла под венец со стриптизером Сергеем «Тарзаном» Глушко.

В этой паре Королева родила единственного сына Архипа. Супруги вместе по сей день несмотря на множество испытаний и скандалов, в том числе изменами Тарзана. Однако все невзгоды селебрити преодолели, на этот раз певица сделала все, чтобы сохранить семью, и у нее получилось. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с вечеринки в честь 19-й годовщины свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко.