Зеленский сообщил о «кадровых решениях»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Украинский лидер анонсировал серьезные кадровые перестановки на различных уровнях.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о проведении масштабной кадровой ротации, которая затрагивает бюрократов самых разных уровней. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.
«Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра», — заявил Зеленский.
Украинский лидер отметил, что соответствующие решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».
Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель руководителя офиса Зеленского — Кирилл Тимошенко — покинул свой пост.