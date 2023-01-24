Замглавы офиса Зеленского написал заявление об уходе с должности

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Его место может занять глава ВГА Киевской области

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко подал в отставку, пишет «Украинская правда» в своем Telegram-канале.

По данным, имеющимся в распоряжении журналистов, место Тимошенко возможно займет руководитель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Также освободят свои кресла руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, сообщили источники газеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушедший со скандалом в отставку Арестович заговорил о поражении Киева.