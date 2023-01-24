Инфографика: как оказать человеку первую медицинскую помощь

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В экстренных ситуациях от ваших действий напрямую может зависеть дальнейшее состояние пострадавшего. Вы способны спасти человеку жизнь.

Первая медицинская помощь включает в себя простейшие меры для спасения пострадавшего и устранения угрожающих его жизни факторов. Ее оказывают на месте происшествия до прибытия бригады врачей «скорой» или доставки пострадавшего в больницу. От своевременности и качества оказания первой помощи зависит дальнейшее состояние пострадавшего и даже его жизнь. На этом этапе можно предупредить возможные осложнения после травмы или другого кризисного состояния организма.

Первая помощь оказывается при:

растяжениях и вывихах,

ушибах и переломах,

ранах и кровотечениях,

травмах различных частей тела,

обмороках и проблемах с дыханием,

травматическом шоке.

Следует устранить факторы риска в следующем порядке: внешняя угроза, сильное кровотечение, проблемы с дыханием. Далее можно действовать по стандартному общеизвестному алгоритму: сначала убедитесь в отсутствии опасности для себя, затем для пострадавшего и окружающим. Это актуально в случае ДТП и других ситуаций, связанных с разрушениями, пожарами и так далее. Если рисков нет, продолжайте.

Проверьте наличие у пострадавшего признаков жизни и сознания, затем вызовите специалистов. С мобильного устройства звоните по номеру 112, с городского стационарного телефона — по номеру 03 (скорая помощь) или 01 (спасатели). Действуйте в зависимости от ситуации, но обязательно постарайтесь создать пострадавшему комфортные условия до прибытия медиков — физические и психологические. Успокойте его, насколько возможно.

Вы не должны пытаться лечить человека, нуждающегося в медицинском вмешательстве — это дело врача. После получения первой помощи, даже если состояние нормализовалось, пострадавшему обязательно нужно обратиться к квалифицированному медицинскому специалисту за рекомендациями.

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