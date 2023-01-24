Охранники не хотели пропускать на стадион сербов, перепутав их флаг с российским

На Australian Open перепутали флаг Сербии и России и пытались его отобрать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Brey; 5-tv.ru

Стюарды на Открытом чемпионате Австралии по теннису несколько минут не пускали на трибуны сербского болельщика.

Чем российский флаг отличается от сербского, словацкого, словенского и даже голландского — теперь хорошо знает охрана, которая работает на турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне: она пыталась отнять флаг у сербских болельщиков, приняв его за российский.

И — судя по этому видео — для сотрудников распечатали даже специальную памятку как не спутать триколоры. Помогло не сразу.

«Американский флаг — это то, что вы должны запретить», — сказал в конце один из фанатов.

Сербские поклонники тенниса были просто в бешенстве.