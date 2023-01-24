Звериный переполох: в Париже открылась неделя моды

Фото, видео: Reuters / GONZALO FUENTES; 5-tv.ru

Одна из коллекций шокировала зрителей реалистичным изображением зверей.

Модников и защитников животных шокировала весенняя коллекция, показанная на Недели моды в Париже.

На подиум вышли известные модели в нарядах с очень реалистичными чучелами зверей. Так, Ирина Шейк появилась в черном платье, а на плече красовалась огромная голова льва. Наоми Кэмпбелл вышла в шубе с мордой черного волка, а Шалом Харлоу в меховом платье со снежным барсом.

Дизайнеры рассказали, что вдохновились «Божественной комедией» Данте Алигьери, где встречаются все эти животные. Они уверяют, что при создании коллекции ни один зверь не пострадал.