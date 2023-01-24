Возобновлено дело против экс-депутата, сбившего ребенка под Новосибирском

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Прокуратура Новосибирской области обжаловала решение мирового суда.

Резонансное дело о наезде народного избранника на шестилетнего мальчика под Новосибирском все-таки не удалось замять. Прокуратура настояла на новом рассмотрении.

Местный районный депутат Сергей Мамонтов в октябре прошлого года переехал ребенка на машине. Он тогда лишь вышел посмотреть на мальчика и не оказал тому никакой помощи. Это зафиксировали уличные видеокамеры.

Ребенок получил тяжелые травмы, но в состоянии шока сам дошел до дома — а потом оказался в реанимации.

Месяц назад уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон. Дело в том, что Мамонтов выплатил матери мальчика миллион рублей в качестве компенсации.

Самым неприятным для виновника этой истории стало исключение из партии и лишение мандата. Однако прокуратура оказалась недовольна таким поворотом событий. Впереди — слушания в апелляционной инстанции.