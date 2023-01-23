«Пир во время чумы»: эксперт по этикету оценила состояние хохочущих Зеленского и Джонсона

Эксперт по этикету Грохотова: Зеленский до сих пор не вышел из роли комика

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency; Личный архив Светланы Грохотовой; 5-tv.ru

Глава Украины весело проводит время с «другом» Борисом, пока в его стране льется кровь и гибнут тысячи людей.

Президент Украины Владимир Зеленский так долго пребывал в амплуа комического артиста, что продолжает оставаться в нем, уже будучи главой государства.

Так эксперт по этикету Светлана Грохотова по просьбе 5-tv.ru прокомментировала кадры, на которых лидер Незалежной беззаботно смеется и шутит в компании экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Ролик с веселящимися политиками ранее опубликовал в своем Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.

«Джонсон пообещал Зеленскому бесплатный проезд в Лондоне. Да, ради этого стоило столько крови украинцев проливать! Как же им весело!» — прокомментировал он видео.

По словам Грохотовой, в присутствии такого «партнера», как Борис Джонсон, который тоже имеет на родине славу «всенародного шута», комедийное прошлое Зеленского снова дало о себе знать и заиграло всеми красками.

Однако, отметила эксперт, сниматься в роли президента в сериале — это одна задача, а быть президентом большой страны в реальной жизни — совсем другая. Тем более той страны, которая сейчас воюет и несет огромные потери. Зеленский, видимо, об этом забыл, отметила Грохотова.

«Я думаю, что для тех людей, которые находятся сейчас в зоне боевых действий, и их близких такое безудержное веселье — это как пир во время чумы. Конечно, это недостойное поведение, неуместное в данной ситуации. Я думаю, что большинству украинцев не смешно», — резюмировала эксперт по этикету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский лично встретил приехавшего в Киев Бориса Джонсона и назвал его «настоящим другом» Украины.