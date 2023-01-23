Сотрясание воздуха? О каких «решающих неделях» на Украине говорил Шарль Мишель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; ВКонтакте / viktorlitovkin; 5-tv.ru

Глава Евросовета после встречи в Рамштайне выступил с громким заявлением.

За словами главы Евросовета Шарля Мишеля о приближении «решающих недель» на Украине не стоит ровным счетом ничего, и всерьез рассматривать его заявление не стоит. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он пояснил, что еврочиновникам необходимо поддерживать напряжение в обществе по поводу ситуации на Украине, чтобы оправдывать выделение Киеву оружия и денег на фоне растущих в Евросоюзе цен и инфляции. Также в европейцах нужно подогревать надежду на скорое решительное наступление Украины на российские «оккупационные» войска и ее победу на поле боя.

«Это все лицемерные заявления. Они прекрасно понимают, что Украина не может победить Россию. Потому что невозможно вообще победить ракетно-ядерное государство. Северную Корею никто не может победить, несмотря на то, что у нее даже близко такого вооружения нет, как у России. Они (западные страны — Прим. ред.) просто боятся нападать на Северную Корею, потому что у нее есть ядерное оружие. А вот говорить о том, что Украина может победить Россию на поле боя, — от этого язык не отсохнет», — отметил Литовкин.

Он назвал заявление Мишеля обычным «сотрясанием воздуха», за которым не последует никаких действий. По словам эксперта, в США и Евросоюзе понимают, что если вмешаются своими войсками в события на Украине, то Россия применит ядерное оружие, а странам Запада это не нужно, они с ракетно-ядерным государством воевать не собираются.

«Признаков этого достаточно. Вспомните: когда на территории Польши упала ракета, первым, кто сказал, что это была украинская ракета, стал президент США Джо Байден. Потом это повторил президент Польши Анджей Дуда. Они это заявили только для того, чтобы НАТО не втянули в войну на Украине. Да, они помогают Киеву оружием и деньгами, но сами якобы стоят в стороне», — заключил Литовкин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в беседе с испанской газетой El Mundo глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие две-три недели станут важнейшими в конфликте на Украине, поэтому Западу необходимо поставлять как можно больше помощи Киеву.