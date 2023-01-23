Слишком много страсти: нумеролог нашла причину неудавшегося брака Самбурской

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Личное счастье звезды сериала «Универ» зависит от нескольких факторов. Их несоблюдение и могло стать причиной ее расставания с молодым экс-супругом Кириллом Дыцевичем.

Звезда отечественного театра и кино Настасья Самбурская всегда пользовалась успехом у мужчин. К 35 годам она побывала замужем за 30-летним актером Кириллом Дыцевичем, но пара прожила в браке всего несколько месяцев. Был ли у семьи шанс сохранить отношения, рассказала нумеролог Ирина Лидерман.

Как пишет Passion.ru, для проведения разбора специалист использовала дату рождения Самбурской — 1 марта 1987 года и ее настоящую фамилию — Терехова. Расчет показал, что Настасья обладает очень властным и ревнивым характером, а также склонна к эзотерике. Ирина Линдерман посоветовала звезде не впадать в страсть и эгоизм, не идти по головам или совершать подлости.

Что касается бывшего супруга Настасьи Самбурской, родившегося 21 декабря 1992 года, нумеролог обнаружила у него склонности к целительству и «реабилитации душ». Однако из-за разного уровня энергии Дыцевичу могло быть некомфортно рядом с Самбурской, которая проявлялась ярче него.

«Также я бы обратила внимание, что ни у Анастасии, ни у Кирилла нет ни одной четверки в матрице. Это говорит о возможной программе, которая передается как проклятие по роду, что нужно диагностировать и исцелять», — пояснила Ирина Лидерман.

Сложности в отношениях пары могли возникнуть и из-за больших амбиций. При этом, нумеролог отметила, что Кириллу Дыцевичу было бы проще создать семьи как можно раньше, а вот у Самбурской не просматривается какая-либо конкретика в этом вопросе.

«Общий анализ по нумерологии показывает, что у ребят был хороший шанс быть вместе, необходима была лишь небольшая коррекция», — подытожила Ирина Лидерман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других неудачных отношениях Самбурской с певцом, который оказался младше нее.