Газета The Times уличила Бетховена в негритянском происхождении

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Легенду попытались реабилитировать в глазах активистов BLM.

Борцы за права темнокожих добрались до Бетховена. Его предлагают официально считать как минимум, смуглым. Сегодня старейшее британское издание The Times всерьез рассуждает о североафриканском происхождении немецкого композитора.

Авторы внимательно присмотрелись к двум портретам легенды, сделанным около 200 лет назад. И вдруг поняли: кожа у него была темнее, чем у среднего европейца. Так журналисты якобы пытаются реабилитировать Бетховена перед активистами BLM которые ранее пытались его запретить. Например, его знаменитую пятую симфонию вообще назвали слишком колониальной.