Офицеры ВСУ добровольно сдались в плен Вооруженных сил РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Подобные случаи не единичны. Для многих украинских боевиков это — единственный способ сохранить свои жизни.

На передовой удалось взять в плен двух офицеров ВСУ. Причем они сами перешли на сторону России в Запорожской области. Момент выхода украинских военных к нашим позициям попал на видео.

Сообщается, что это не редкий случай, и прежде свои позиции оставили еще несколько десятков украинских солдат.