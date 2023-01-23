Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и большегрузом в Пермском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

В результате ЧП еще два человека получили серьезные травмы.

Смертельная авария произошла в Пермском крае и унесла жизни четырех человек. На трассе Кунгур — Соликамск многотонный прицеп большегруза занесло на встречку. И он буквально смял газель, перевозившую пациентов городской больницы.

Водитель микроавтобуса и трое пассажиров погибли на месте, двое госпитализированы с травмами. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Детали автокатастрофы предстоит выяснить.