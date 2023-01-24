«Золотой миллиард»: что указывает на начало зачистки населения в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samuel Corum - CNP; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

Поклонение дьяволу и нетрадиционная ориентация не ведут к продолжению рода, однако Западу такой «естественный отбор» только на руку.

Политолог Антон Бредихин считает, что власти США начали отрабатывать план «золотого миллиарда» и ведут нацию к неминуемой гибели. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, почему в Штатах выбрали «путь сатаны» и кому это было нужно.

По словам эксперта, тема мистики традиционно держит «на крючке» американского избирателя и переключает его внимание от политических промахов элиты страны. Сейчас в медийном поле США развивается тема потусторонних сил и сатанизма. Политолог уверен, что поклонение нечистой силе и дьяволу на Западе уже начало приобретать определенные черты и рамки.

Растет поколение, которое формирует свою черную веру. Но почему политической элите выгоден этот процесс? Ведь сатанизм и те же ЛГБТ-сообщества не принесут процветание рода.

«Смысл — „золотой миллиард“. В принципе есть понимание, что даже в США, которые входят в „золотой миллиард“, отнюдь не все население необходимо. Сокращение — это одна из базовых задач», — заявил политолог.

Бредихин предположил, что выжить намерена только элита страны. Развивая мысль, он подчеркнул, что в Штатах у политиков и покровителей не останется подчиненных, а значит, они преследуют цель перемещения на другой континент.

«Это путь большой демографической катастрофы. В дальнейшем будет именно будущее „золотого миллиарда“. Он трансформируется, изменяется, и география его тоже будет постепенно изменяться», — прокомментировал политолог.

В заключение Бредихин отметил, что в последние десятилетия Запад выстраивал рабско-колониальную политику, в котором сливки общества занимают определенную территорию, а все остальное — их фабрика. Политолог добавил, что именно белому населению США придется несладко при подобном раскладе.

Ранее 5-tv.ru писал, как и для чего в США формируют массовую веру в сатану.