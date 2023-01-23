Газманов раскрыл правду об отношениях со «своей дочерью»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Певец работает с Василиной Краснослободцевой последние восемь лет. Поклонники подозревают, что у парочки даже есть общий ребенок. Так ли это на самом деле?

Российский певец Родион Газманов, сын Олега Газманова, прокомментировал слухи об отношениях со своей бэк-вокалисткой Василиной Краснослободцевой. В последнее время поклонники все чаще подозревают их в романтической связи. Более того, даже предполагают, что дочь у Василины родилась именно от Родиона.

«Нет, я не являюсь отцом дочери Василины. Ее, кстати, зовут Есения, у нее есть папа, с которым я знаком. Это прекрасная семья и я очень ценю, что у Василины все хорошо», — заявил артист порталу Passion.ru.

Василина работает с Газмановым уже 8 лет и является для него близким человеком, но артист уверяет, что их связывает только дружба.

«Мы большие друзья, съели уже не один пуд соли в разных сложных гастрольных ситуациях. Она — близкий для меня человек, за которого я кому угодно могу оторвать голову, чем я периодически и занимаюсь», — рассказал Газманов.

Известный певец еще ни разу не был женат, однако состоял в серьезных отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов расстался с девушкой из-за найденного ею пикантного предмета.