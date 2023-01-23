Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

Вчера — НЛО, сегодня — ведьмы. Неужели Запад завтра решит выпустить дьявола из своего чемоданчика с нечистой силой?

Политолог Антон Бредихин рассказал, зачем в Соединенных Штатах сегодня усиливают вбросы сказок о ведьмах и экзорцизме. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, что в США пытаются сформировать поколение, которое будет поклоняться сатане.

Американская культура строится на мероприятиях, связанных с нечистой силой. Тема мистики никогда не уходит с главных полос и остается привлекательной для избирателя. Влияние потустороннего мира прослеживается в кинематографе и массовой культуре в целом. Но на самом деле за мистификацией скрываются лишь коварные цели политиков.

«Это всплеск, чтобы перевести внимание избирателя от тех процессов, которые происходят в стране вокруг Байдена и заинтересовать американского избирателя», —прокомментировал эксперт.

Забавляющие и интригующие обывателя обряды экзорцизма и прочая ересь отвлекает внимание электората от насущных проблем и промахов правительства страны. Тема эта не уйдет из информационного пространства США, так как держит избирателей «на крючке», отмечает Бредихин.

«Поклонение сатане это тоже вера. Фактически идет подмена тех базовых основ, по которым должно развиваться человечество, и формируется поклонение нечистой силе. Оно развивается, приобретает какие-то определенные черты и рамки», — уверяет специалист.

Но к чему же может привести страну поколение, которые верит в дьявола и мистицизм? По словам политолога, его влияние на внешнеполитические процессы очевидно — произойдет фактическая зачистка населения.

«А как отразится на внешней политике? Опять же, будет развиваться коммуникация США и Европы именно в этом направлении, будет навязываться новый уровень каких-то ценностей», - заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что НЛО помогли Джо Байдену замять скандал с секретными документами.