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Народная артистка рассказала, каким чудом попала в столицу и спаслась от киевского режима.

Народная артистка Украины Таисия Повалий заявила, что русские ей ближе, а Путин — это тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым певица столкнулась лично. О том, где была певица все эти годы и по какую сторону фронта сегодня, она откровенно рассказала в интервью dni.ru.

Украинские таблоиды писали, что Повалий «подруга Виктора Януковича», мол он ее везде продвигал — сделал советником по культуре, помог попасть в Раду, а после свержения забрал ее с собой. В интервью артистка призналась, что их ошибочное мнение спасло ей жизнь, они ее не тронули, хотя она жила в Киеве, а с Януковичем она не виделась и не общалась.

«Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей», — говорит певица.

Последние годы Таисия жила надеждой на Минские соглашения, которые, по ее словам, оказались блефом.

«Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибала доктор Лиза, хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба», — откровенничает Повалий.

Она считает, что, то, что сегодня делает Россия —это спасение и для нее, и для Украины. Артистка чувствует себя под защитой, так как все эти восемь лет она не понимала, какое будущее ждет ее семью.

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После таких серьезных заявлений Повалий не боится, что у нее отнимут звание Народной артистки Украины, ведь у нее есть народная любовь, которая важнее титулов.

Уже почти год Таисия живет в России, в Москве, она снимает трехкомнатную квартиру. И получилось это случайно, по словам артистки, это божественное чудо. Год назад певица участвовала в проекте Первого канала «Две звезды» и рейтинг был настолько высоким, что продюсеры решили снять еще два бонусных выпуска.

«23 февраля прошлого года в 5.40 утра я вылетела из киевского аэропорта „Жуляны“ в Москву именно на эти дополнительные съемки. Я была в шубе, при себе у меня была только ручная кладь. Я же не думала, что уезжаю так надолго — должна была через 3 дня вернуться домой, у нас даже был куплен обратный билет на 26 февраля. Но 24 числа начинается специальная военная операция, и уехать домой в Киев я уже не могла. А у меня там мама, которой 80 лет. И под ворота дома постоянно подъезжают бойцы самообороны и стреляют», — плачущим голосом рассказала Таисия.

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Отвечая на вопрос, почему она не уехала оттуда раньше, артистка объяснила, что не могла бросить мать. Только 30 апреля прошлого года певица перевезла маму в Москву.

На частый вопрос матери, когда они поедут обратно, артистка отвечает: «Мама, мы уже дома! В Москве! В России!».

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