СК РФ начал проверку клиники «доктора» Раевского после сюжета на Пятом канале
Следственный комитет начал проверку после жалоб онкопациенов на доктора Раевского
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Страдающие от рака пациенты рассказали, что называющий себя онкопсихологом мужчина пытался лечить их наложением рук и мантрами.
Следственный комитет проверит клинику Раевского после многочисленных жалоб пациентов. Перед этим на Пятом канале выходил сюжет, в котором люди рассказывали о сомнительных методах лечения «доктора», называвшим себя онкопсихологом.
Как выяснилось, даже тяжелых больных он пытался исцелить наложением рук и мантрами. Брался он и за лечение детей со страшными диагнозами. Многие, поверив в чудо, теряли драгоценное время и немалые деньги.
Как стало известно, проверка ведется по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О ее результатах доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.