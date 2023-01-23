СК РФ начал проверку клиники «доктора» Раевского после сюжета на Пятом канале

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Страдающие от рака пациенты рассказали, что называющий себя онкопсихологом мужчина пытался лечить их наложением рук и мантрами.

Следственный комитет проверит клинику Раевского после многочисленных жалоб пациентов. Перед этим на Пятом канале выходил сюжет, в котором люди рассказывали о сомнительных методах лечения «доктора», называвшим себя онкопсихологом.

Как выяснилось, даже тяжелых больных он пытался исцелить наложением рук и мантрами. Брался он и за лечение детей со страшными диагнозами. Многие, поверив в чудо, теряли драгоценное время и немалые деньги.

Как стало известно, проверка ведется по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О ее результатах доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.