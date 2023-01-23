МИД РФ объявил посла Эстонии персоной нон-грата и обязал покинуть Россию

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Дипломату надлежит уехать из страны до 7 февраля. Решительный протест в Москве вызвали действия официального Таллина.

Посол Эстонии объявлен персоной нон-грата в России. В МИДе ему заявлен решительный протест в связи с действиями официального Таллина. Дипломату надлежит покинуть страну до 7 февраля.

Это стало реакцией на сокращение численности российской дипмиссии в Эстонии. Ответная мера понижает уровень отношений с балтийской республикой. Ответственность за это на Смоленской площади полностью возложили на Таллин.