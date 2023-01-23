Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

На повестке дня было не только развитие региона, но и ситуация в ЛНР.

О ходе специальной военной операции сегодня Владимир Путин говорил с главой Татарстана. Рустам Минниханов рассказал, как республика помогает нашим новым территориям. В частности, Лисичанску в ЛНР, над которым было взято шефство еще весной прошлого года.

«Рустам Нургалиевич, Татарстан у нас традиционно на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы», — заметил глава государства.

«Я хотел бы доложить, что активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск», — подчеркнул Минниханов.

Также говорили о развитии самого Татарстана, где почти в два раза выросла доля обрабатывающего сектора. Планируется расширение завода по производству удобрений, которые сейчас пользуются колоссальным спросом на мировом рынке. Выполняют заказы авиационный и казанский вертолетный заводы. Все это позволило нарастить инвестиции в социальную инфраструктуру. По словам Минниханова, в ближайшие два года в ближайшие два года в Татарстане должны решить вопрос обеспечения жильем многодетных семей и сирот.