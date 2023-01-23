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Военные делают все возможное, чтобы приблизить момент полного освобождения Донбасса от украинских оккупантов.

Артиллеристы нуждаются в максимально точной корректировке действий. Ведь их цели зачастую находятся в черте населенных пунктов, где могут оставаться гражданские.

В Марьинке усилиться противнику не дают боевые подразделения ДНР. На какие хитрости идут военные, чтобы оставаться неуязвимыми, узнал военкор «Известий» Александр Сафиулин.

В таком виде машина находится в нерабочее время — замаскирована максимально. Из далека и не заметишь. Когда приходит команда «огонь», быстро все ветки убираются. Очередного «расчет, к орудию!» долго ждать не пришлось.

Очередной этап работы артиллерии — опять в сторону Марьинки. Расчет получает координаты. Открывает огонь. Разведчики с помощью коптера в этот момент фиксируют поражение целей.

Артиллерия 5-й гвардейской бригады ДНР работает сразу из нескольких точек — из разных орудий. Пока на одном участке стрельбу заканчивает РСЗО «Град», на другом — уже готовится к работе другое орудие.

«Сейчас засекли передвижение пехоты, которая постоянно меняет позиции. Будут работать», — рассказал Александр Сафиулин.

После работы — быстрая маскировка. Местность открытая, противник внимательно следит.

«Они постоянно пытаются пойти вперед. Приходится их глушить», — сообщил командир расчета с позывным «Шум».

ВСУ постоянно подвозят пополнение. Работы у артиллеристов 5-й бригады ДНР достаточно.