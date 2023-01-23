Талызина раскрыла правду о своем состоянии после новостей о госпитализации
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; © РИА Новости; 5-tv.ru
88-летней знаменитости действительно потребовалась медицинская помощь.
Актриса театра и кино Валентина Талызина вышла на связь после новостей об экстренной госпитализации. Артистка в беседе с 5-tv.ru раскрыла подробности о своем состоянии здоровья.
Знаменитость призналась, что ей действительно пришлось обратиться за медицинской помощью. Скорую она вызывала из-за плохого самочувствия. По ее словам, во всем виновата погода — минус сменился на плюс, и перемены повлеки скачок давления.
«Была скорая помощь. У меня просто не понижалось давление, а давление было небольшое, ничего страшного. Они приехали, ничего не делали. Сняли кардиограмму, сунули палец в эту штучку, послушали и все. Даже никакого лекарства не дали», — рассказала собеседница издания.
88-летняя звезда сцены заверила, что сейчас с ней все в порядке и добавила, что вчера даже отыграла спектакль в театре.
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