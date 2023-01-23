Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР

Пушилин заявил о продвижении российских войск на всех направлениях в ДНР

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На поле боя у украинских националистов наступила черная полоса.

Российские войска успешно продвигаются почти по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил врио главы (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

Стоит отметить, что сегодня в Штабе территориальной обороны республики заявили об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска (Украинское название — Бахмут — Прим. ред.).

Это значит, что ВС РФ уверенно продвигаются в сторону стратегически значимого Артемовска. Его освобождение позволит обезопасить Донецк и значительную часть Донбасса. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, сейчас для российских бойцов очень важно взять под контроль этот регион.

«Взятие Артемовска позволит перерезать целый ряд дорог, нарушить снабжение украинских войск и откроет путь к Славянско-Краматорской агломерации. Однако Артемовск имеет особенность — он чем-то напоминает Мариуполь», — рассказывал он ранее в беседе с 5-tv.ru.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов киевского режима. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия началом спецоперации сорвала тайные планы США на Донбасс.