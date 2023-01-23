Видео: новейший танк «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ после стрельбы

Маневр Т-90М «Прорыв» по уклонению от снаряда артиллерии ВСУ попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

Экипаж Т-90М рассказал о подробностях ловкого маневра и эффективности самого современного российского танка.

Экипаж новейшего танка Т-90М «Прорыв» смог уклониться от летящего в него снаряда артиллерии ВСУ. Видео с маневром, снятое в зоне спецоперации на донецком фронте, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что танк ведет огонь по укрепрайону — украинские боевики засели в одном из зданий. Совершив несколько выстрелов, боевая машина сдает назад. Спустя несколько секунд снаряд падает в ту точку, где стоял танк.

«Мы разбивали укрепрайон солдат ВСУ. Они закрепились в одном из зданий. Нам поступила задача отработать туда, чтобы пехота прошла. После того как мы начали, по нам отработал миномет. Но он не попал», — рассказал наводчик Т-90М с позывным «Седой».

Что об уклонившемся от снаряда танке рассказал экипаж

По словам наводчика, «Прорыв» получил тепловизионный прицел, который очень помогает перед началом стрельбы. Выживанию машины способствует уникальная система защиты.

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«Если простым языком объяснять: когда противник делает замер по танку или наводится, он самостоятельно отрабатывает в ту сторону аэрозольным облаком. То есть поворачивает башню и отрабатывает, для того чтобы танк мог сманеврировать и уехать», — рассказал о танке Т-90М наводчик.

Командир экипажа с позывным «Стрела» добавил, что недавно система уже срабатывала таким образом — башня автоматически повернулась и показала откуда на нее наводятся.

«В такие моменты больше думаешь об экипаже. Нужно спасти экипаж, удержать машину и уйти от ответных действий, когда по тебе начнут работать с разных видов вооружений. Адреналин зашкаливает. И страх бывает», — признался командир.

Механик-водитель уклонившегося от огня Т-90М добавил, что новый танк гораздо маневреннее и мощнее, чем предыдущие. Особенно мужчину порадовала удобная система управления: множество датчиков заменил один экран с показаниями, появилась защищенная от осколков камера заднего вида.

«Машина отличная, новая. Я думаю, она себя еще покажет», — подытожил наводчик «Седой».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы танков Т-90М в зоне спецоперации. Они нанесли массированный удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.