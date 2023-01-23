Рябков: любые поставки оружия США на Украину будут «перемолоты»

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

Политик назвал громкие заявления о западных «посылках» элементом психологической войны. Однако Россия на уловки не ведется.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что все поставленное на Украину американское вооружение будет «буквально перемолото». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Рябков отметил, что заявления США о возможной передачи партии баллистических ракет дальнего действия ATACMS киевскому режиму говорят о том, что противники отказываются брать во внимание сигналы РФ и продолжают повышать ставки.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось, что эскалация — опаснейший путь и последствия могут быть непредсказуемыми», - добавил он.

По словам Рябкова, громкие слова о поставках дальнобойного вооружения Незалежной — не более чем элемент психологической войны. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит выполнять задачи СВО и бороться с киевской агрессией.

«Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая из разных источников, будет буквально перемолота», - прокомментировал Сергей Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят положение.