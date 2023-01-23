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Актрисе пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.

Состояние народной артистки РСФСР Валентины Талызиной резко ухудшилось. Как стало известно 5-tv.ru, 88-летней актрисе пришлось вызывать скорую медицинскую помощь.

Все произошло минувшим вечером. Звезда театра и кино упала в обморок. На помощь ей пришла личная помощница, которая и вызвала медиков.

Врачи привели Валентину Илларионовну в чувство и оставили на амбулаторном лечении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о плохом самочувствии актера Александра Збруева.