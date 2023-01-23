Байдену грозит личный «Уотергейт» из-за скандала с секретными документами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP; 5-tv.ru

Президент США разбрасывает вещи где попало. Минюст уже начал проверку.

Небрежное обращение с секретными документами — может обернуться серьезными последствиями для Джо Байдена. Такое мнение высказал член Палаты представителей республиканец Майкл Маккол. Он сравнил нынешнюю ситуацию с Уотергейтским скандалом, в ходе которого пост главы государства потерял Ричард Никсон.

«Уотергейт начался с очень мелкой кражи со взломом и привел к отставке президента Соединенных Штатов. Мы не поймем, чем все закончится, пока не выясниться, что было в тех документах. Зачем они вообще забирают все эти секретные бумаги к себе домой? Я не понимаю», — подчеркивал Маккол.

Ранее агенты ФБР нашли у Джо Байдена уже третью партию документов, которые могут содержать секретную информацию. Шесть бумаг обнаружили в открытой коробке в его особняке в штате Делавэр. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной. Минюст США уже проводит расследование.