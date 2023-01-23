Житель США открыл огонь по людям в студии бальных танцев. Есть жертвы

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Вопиющий инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса.

В США обнаружен мертвым 72-летний мужчина, который ранее открыл огонь по людям недалеко от Лос-Анджелеса. К месту нахождения преступника направили около десяти полицейских машин. В операции также был задействован спецназ. В итоге злоумышленник не стал ждать, когда его ликвидируют.

Массовый расстрел произошел в районе, где проживают в основном выходцы из Азии. Нападавший зашел в студию бальных танцев и открыл огонь. Погибли десять человек, еще столько же получили ранения.