Танкисты ЮВО нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Проведение операции проходило на правом берегу Днепра.

Танкисты Южного военного округа нанесли массированный удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации — на правом берегу Днепра. Танки Т-90М «Прорыв» по координатам, полученным с помощью беспилотников, уничтожили наблюдательные пункты, склады боеприпасов, бронетехнику и живую силу противника.

«Прорыв» он и есть «Прорыв». Он прорыв танковый в танкостроении. Чем он отличается от других танков, танков противника, он усовершенствованный. Экипаж находится надежно под защитой», — отметил командир танка Руслан.

Также танковые расчеты проводят маневренные бои, эффективно используя рельеф местности и естественные укрытия.