Дым столбом и алкоголь рекой: в опечатанных барах на Рубинштейна вновь закипела жизнь

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Жители самой «пьяной» улицы Северной столицы надеялись, что после громкого скандала с обольстительницами, смогут начать жить спокойно. Однако это продолжалось всего несколько месяцев.

Не прошло и трех месяцев, как к работе вернулись закрытые в ноябре бары на Рубинштейна. Напомним, тогда в них прошли более 50 обысков, 13 человек задержали. Возбудили уголовное дело, помещения опечатали. Но все началось сначала: алкоголь льется рекой, а посетители приходят отдыхать. Внутрь попал и корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Вечеринка — в самом разгаре. Дым столбом и реки алкоголя. Но пока одни веселятся, другие начисто лишены сна и покоя. После почти двухмесячной паузы бары в жилых домах снова заработали.

«Ночной ор, ночные, скажем так, вопли под окнами. Угрозы», — пожаловалась на отдыхающих жительница дома № 27 на улице Рубинштейна Ольга Шелехина.

А ведь в ноябре пенсионерка поверила, что ее мучения закончились. Вакханалию в баре Vice City прервал Следственный комитет. Тогда выяснилось, что молодые обольстительницы — так называемые консуматорши — помогали хозяевам баров зарабатывать на состоятельных клиентах

Финский политолог Кости Хейсканен — жертва профессиональных соблазнительниц. Рассказывает, что из его кошелька украли 400 евро. И еще 30 тысяч рублей у его друзей.

«Чтобы люди остерегались всего этого, когда женщины подсаживаются, когда что-то слишком веселое и обнимания. Все это может закончиться просто плачевно», — предупредил мужчина.

Предполагаемые организаторы преступной схемы сейчас под арестом. Тем неожиданнее, что бар, дверь которого совсем недавно была опечатана, вновь принимает посетителей.

«Полтора месяца были закрыты. Прошлых владельцев полицейские накрыли. И алкоголь с канистры был, про это новости даже были. Сейчас, вроде, нормально», — рассказал бармен.

Сменилась лишь вывеска. Теперь бар называется «Мажор» — и позиционирует себя как самый роскошный на улице Рубинштейна.

Руслан Чемыртан или, как его называют подчиненные, Руслан Молдован — новый администратор «Мажора». Заверил, что никак не связан с прежними владельцами: мол всегда хотел управлять баром на Рубинштейна. А тут вдруг наткнулся на выгодное предложение. А вот лицензией на продажу алкоголя не обзавелся.

«Пока работаем. А что, нельзя безалкогольные коктейли делать? Или что?» — заверил Руслан Чемыртан, заявив, что работа бара без алкоголя — «нормальная история».

И кальян, говорит, в баре предназначен для его личного пользования. Телефонный разговор с администратором бара Русланом произошел примерно в 10 часов вечера. Уже через 30 минут мы приехали в тот самый бар, для того чтобы подтвердить или опровергнуть его слова. Как оказалось, алкоголь и кальян здесь можно приобрести без особых проблем.

Ночной клуб RS-20 — еще одно ночное заведение на барной улице, которое открылось после скандала. Уличный зазывала рассказал, что владельцы клуба и бара «Мажор» — одни и те же люди. И не за горами открытие третьего заведения. В ноябре оно также было опечатано из-за обысков.

В бар «Нуар» заносят коробки с алкоголем. Судя по всему, ночное заведение также откроется со дня на день. По каким законам будут работать старые бары с новыми владельцами, сейчас можно только догадываться. Ясно одно — от идеи работать «чисто» здесь отказались с самого начала.