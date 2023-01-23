В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки

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Подозреваемый в хранении боеприпасов найден. Следствие продолжается.

Три сотни килограммов взрывчатки обнаружили российские военные в схроне в Луганской народной республике. Там же нашли и несколько крупнокалиберных снарядов.

Следствие установило, что все это хранил у себя гражданин Украины. На момент начала спецоперации, он служил в подразделении ВСУ, которое дислоцировалось в одном из населенных пунктов Луганской области. Сейчас следственные действия продолжаются.