Что будет с курсом рубля, доллара и евро в ближайшие месяцы?

Рубль начинает расти и на 3% может укрепиться к доллару, евро и юаню

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Из-за снятия Китаем антиковидных ограничений ожидается повышение спроса на нефть.

Первый месяц 2023 года рубль держится довольно хорошо. Сразу после новогодних праздников началось укрепление против основных валют. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, это связано с тем, что Минфин РФ стал продавать валюту для компенсации нефтегазовых доходов по обновленному бюджетному правилу. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Российская газета».

В том числе Антонов отметил, что рубль получил внеочередную поддержку от продажи накопленной валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Курс доллара снижался до 67,08 рубля, курс евро — до 72,44 рубля, курс китайского юаня — до 9,97 рубля.

«Минфин будет ежедневно продавать юань в эквиваленте 3,2 миллиарда рублей до 6 февраля. При снижении основных торговых объемов Центробанк способен вызывать качели в начале основной торговой сессии», — сказал аналитик BitRiver.

Он отметил, что в случае увеличения предложения валюты от экспортеров, рублевые пары, вероятно, сразу покажут ценовую изменчивость на 2-3% в пользу рубля.

Еще в конце прошлого года китайское правительство сняло эпидемиологические ограничения в связи с устоявшейся ситуацией с коронавирусом. Из-за этого, по словам Владислава Антонова, участники рынка ждут повышения спроса на нефть в государстве, что сулит подорожанию черного золота на мировом рынке. Оба фактора взаимосвязаны: восстановление цен на нефтепродукты повысят валютную выручку экспортеров и поддержат рубль.

Рассматривая нарастание бюджетного дефицита и приближение пика налоговых платежей, рынок валюты достигает определенного равновесия между спросом и предложением, поэтому до конца января вряд ли будут какие-либо изменения.

«Ожидаем, что в третью декаду месяца пара доллар/рубль сохранит движение между уровнями 67,50 и 71,00 рубля, евро/рубль — между 72 и 75 рублями, юань/рубль — между 9,95 и 10,30 рубля», — сказал эксперт изданию.

Он предупредил, что рубль может упасть ближе к пику налоговых платежей только тогда, когда со стороны покупателей наблюдается слабый спрос на иностранную валюту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом шаге Китая, который поможет стране полностью отказаться от доллара.