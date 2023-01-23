Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддержку Украины

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Токио не приемлет применение ядерного оружия, но одновременно с этим выражает готовность усугублять украинский конфликт. В чем же причина таких противоречий?

Японское правительство намерено укреплять сотрудничество со странами-участниками «Большой семерки» и глобального Юга для продолжения санкционного давления на Россию. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Чтобы все международное сообщество сотрудничало в ответ на различные вызовы, стоящие перед миром, G7 объединится и укрепит свое взаимодействие с так называемым глобальным Югом. С этой целью мы будем вместе работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике», — сказал он и отметил, что Япония будет активно продвигать антироссийские ограничения и поддержку киевского режима. Его слова цитирует ТАСС.

Однако японский премьер добавил, что страна все равно надеется на заключение мирного договора между РФ и Украиной, несмотря на сложные отношения с Россией. По словам Кисиды, на саммите в Хиросиме он собирается показать стремление возглавить международные усилия по созданию мира, который не будет зависеть от ядерного оружия и бояться его.

К слову, Токио в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот регион 6 августа 1945 года катастрофически пострадал из-за американской атомной бомбардировки. Вместе с Нагасаки город стал единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида отметил, что встреча именно в Хиросиме станет серьезным сигналом в пользу отказа от подобного рода вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии оценили устойчивость российской экономики перед санкциями Запада.