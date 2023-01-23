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Незалежная — значит независимая. Но так ли это, когда судьба страны лежит в руках США, НАТО и ЕС?

Обещания западных стран помочь в восстановлении Украины после завершения кризиса принесут только разочарование. Такое мнение выразил профессор Станислав Белень в материале для издания Myśl Polska.

«Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести <…> больше разочарований, чем пользы», — заявил он.

По его словам, идентификация украинского народа после прекращения боевых действий будет построена на «политике обиды, мести и реванша», поэтому страна превратится в эпицентр конфликта. По мнению обозревателя, ни жители Украины, ни их «покровители и прихвостни» не в силах решить возникшие проблемы. Если Варшава ввязывается в украинский кризис, то лишится выгодных связей с Москвой.

Когда автор говорил про «покровителей» киевского режима, то отметил их стремление использовать Незалежную в своих интересах. Теперь Киев обречен на «долгие годы подчинения и отсутствие контроля» из-за полной зависимости от США, НАТО и Евросоюза.

Стоит отметить, что украинское правительство и Всемирный банк оценили затраты на восстановление государства в 349 миллиардов долларов. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что получит от западных союзников 17 миллиардов долларов для этого.

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